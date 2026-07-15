الأربعاء 2026-07-15 02:42 م

تفشي عدوى طفيلية في أكثر من نصف الولايات الأميركية

شعار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية
شعار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية
 
الأربعاء، 15-07-2026 11:14 ص
الوكيل الإخباري-   تواجه أكثر من نصف الولايات الأميركية تفشياً لمرض معوي تسببه طفيليات تنتقل عبر الغذاء، وفق ما أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأميركية (CDC).اضافة اعلان


وأوضحت المراكز أنها سجلت نحو 7 آلاف حالة مؤكدة أو مشتبه بها بداء السيكلوسبورا في 34 ولاية، وهو مرض يسببه طفيلي مجهري ينتقل عبر الأغذية أو المياه الملوثة.

وقالت نائبة مدير قسم الأمراض المنقولة بالغذاء والماء والأمراض البيئية في المراكز، غوين بيغرستاف، إن العدوى تنتشر عادة عند تناول منتجات طازجة لم تُغسل أو تُطهَ جيداً، أو عبر مياه ملوثة بالطفيلي.

وتشمل أعراض المرض الإسهال، وفقدان الشهية، والحمى، والقيء، فيما حذرت الجمعية الطبية الأميركية من احتمال عودة الأعراض بعد اختفائها، مشيرة إلى أن المرض قد يشهد انتكاسات لدى بعض المصابين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

حريق كبير في مبنى سكني وتجاري بالقويسمة

أخبار محلية حريق كبير في مبنى سكني وتجاري بالقويسمة

رابطة العالم الإسلامي تُدين تكرارَ العدوان الإيرانيّ على الكويت والبحرين والأردن

عربي ودولي رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول المنطقة

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية إغلاق مركز الهدبان للتوحد وذوي الإعاقة بعد رصد مجموعة من المخالفات

شعار الديوان الملكي الهاشمي

أخبار محلية الملك يغادر إلى الدوحة لتقديم العزاء بوفاة الشيخ حمد

مجلس النواب

أخبار محلية "العمل النيابية" تقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي انخفاض التسهيلات البنكية الممنوحة للشركات الصغيرة في 3 أشهر

أظهر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي الأردني أن سوق رأس المال الأردني يشهد تحولاً نوعياً مدفوعاً بتحسن المؤشرات الرئيسة، وارتفاع القيمة السوقية، وزيادة السيولة ونشاط التداول، ما أعاد بورصة عمّان إلى م

اقتصاد محلي المنتدى الاقتصادي: سوق رأس المال يشهد تحسنا بالمؤشرات الرئيسة

البنك العربي يدعم فعاليات الأندية الصيفية لمبادرة "مدرستي"

أخبار الشركات البنك العربي يدعم فعاليات الأندية الصيفية لمبادرة "مدرستي"



 
 






الأكثر مشاهدة

 