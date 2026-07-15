تفشي عدوى طفيلية في أكثر من نصف الولايات الأميركية

11:14 ص

الوكيل الإخباري- تواجه أكثر من نصف الولايات الأميركية تفشياً لمرض معوي تسببه طفيليات تنتقل عبر الغذاء، وفق ما أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأميركية (CDC). اضافة اعلان





وأوضحت المراكز أنها سجلت نحو 7 آلاف حالة مؤكدة أو مشتبه بها بداء السيكلوسبورا في 34 ولاية، وهو مرض يسببه طفيلي مجهري ينتقل عبر الأغذية أو المياه الملوثة.



وقالت نائبة مدير قسم الأمراض المنقولة بالغذاء والماء والأمراض البيئية في المراكز، غوين بيغرستاف، إن العدوى تنتشر عادة عند تناول منتجات طازجة لم تُغسل أو تُطهَ جيداً، أو عبر مياه ملوثة بالطفيلي.



وتشمل أعراض المرض الإسهال، وفقدان الشهية، والحمى، والقيء، فيما حذرت الجمعية الطبية الأميركية من احتمال عودة الأعراض بعد اختفائها، مشيرة إلى أن المرض قد يشهد انتكاسات لدى بعض المصابين.





