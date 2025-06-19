08:23 م

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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق العاصمة الإيرانية طهران. اضافة اعلان

