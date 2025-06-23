تفعيل الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق

وأضافت المصادر إنه تم إعلان حالة التأهب القصوى وإصدار أوامر بالذهاب إلى الملاجئ في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق.
وهددت إيران في وقت سابق بالرد على الولايات المتحدة بعد الهجمات التي استهدفت مواقعها النووية.
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