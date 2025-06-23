تفعيل الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق

08:26 م

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر عسكرية لرويترز، الاثنين، إنه جرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية في العراق تحسبا لهجوم محتمل. اضافة اعلان





وأضافت المصادر إنه تم إعلان حالة التأهب القصوى وإصدار أوامر بالذهاب إلى الملاجئ في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق.



وهددت إيران في وقت سابق بالرد على الولايات المتحدة بعد الهجمات التي استهدفت مواقعها النووية.