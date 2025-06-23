الإثنين 2025-06-23 08:33 م
 

تفعيل الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق

صورة لتواجد قوات أميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق
صورة لتواجد قوات أميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق
 
الإثنين، 23-06-2025 08:26 م
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر عسكرية لرويترز، الاثنين، إنه جرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية في العراق تحسبا لهجوم محتمل.اضافة اعلان


وأضافت المصادر إنه تم إعلان حالة التأهب القصوى وإصدار أوامر بالذهاب إلى الملاجئ في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق.

وهددت إيران في وقت سابق بالرد على الولايات المتحدة بعد الهجمات التي استهدفت مواقعها النووية.
 
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