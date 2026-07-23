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تقارير: إسرائيل قدمت لواشنطن معلومات عن "جبل الفأس" الإيراني

تقارير: إسرائيل قدمت لواشنطن معلومات عن "جبل الفأس" الإيراني
تقارير: إسرائيل قدمت لواشنطن معلومات عن "جبل الفأس" الإيراني
 
الخميس، 23-07-2026 09:23 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت تقارير أميركية أن مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الجديد (الموساد)، رومان غوفمان، التقى قبل أسبوعين مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أثناء زيارة له إلى واشنطن، قدم خلالها معلومات استخباراتية بشأن إيران.اضافة اعلان


وأفاد مصدر لشبكة "سي إن إن" الأميركية بأن غوفمان قدم معلومات استخباراتية عن اليورانيوم والاقتصاد الإيراني ومشروع "جبل الفأس"، وهو موقع محصّن تحت الأرض يرتبط ببرنامج إيران النووي.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي، أمس الأربعاء، عن مصدرين مطلعين لم يسمّهما، أن رئيس جهاز الموساد اجتمع في واشنطن بمدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون راتكليف، ومسؤولين في البيت الأبيض، وناقش الاجتماع مسألة الحرب على إيران.

وذكر مصدر إسرائيلي أن أحد أهداف زيارة غوفمان كان التنسيق مع البيت الأبيض بشأن المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي.
 
 


gnews

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