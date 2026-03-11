تقارير: إصابة المرشد الايراني الجديد في الضربات الأميركية الإسرائيلية التي قتلت والده

10:00 ص

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن مجتبى خامنئي أُصيب خلال الحرب الأخيرة، إلا أن حالته الصحية وُصفت بالجيدة.





وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مجتبى خامنئي يتجنب الظهور العلني حالياً خشية كشف مكان إقامته، مشيرة إلى أنه أُصيب في قدميه خلال الضربة الأولى التي استهدفت إيران، لكنه في وضع صحي مستقر.



وأضافت الصحيفة أن الإصابة التي تعرض لها في تلك الضربة حالت دون ظهوره العلني حتى الآن.



وكان التلفزيون الرسمي في إيران قد أعلن فجر الاثنين اختيار مجتبى خامنئي خلفاً لوالده كقائد ثالث للنظام، واصفاً إياه بلقب "جريح حرب رمضان"، وهو توصيف استخدمته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية للإشارة إلى الحرب الجارية التي بدأت خلال شهر رمضان.





