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تقارير: الجيش السوري يعلن حالة استنفار على الحدود مع العراق

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 10:31 م

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش السوري أعلن حالة استنفار عسكري ونشر تعزيزات على الحدود مع العراق، بينما أكدت قوات الحدود العراقية أن الوضع طبيعي وأن التحركات تجري بالتنسيق معها.

وذكرت قناة "العربية" بأن وزارة الدفاع السورية أصدرت توجيهات إلى عناصرها بالدخول في حالة الإنذار "ج"، مع نشر قطعات عسكرية على الحدود السورية العراقية.

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ووفقا للتقارير، أصدرت الوزارة تعليمات إلى العناصر بالالتحاق الفوري بوحداتهم العسكرية، في إطار إعلان حالة الاستنفار.

 
 


gnews

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