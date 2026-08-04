تقارير: الجيش السوري يعلن حالة استنفار على الحدود مع العراق

وذكرت قناة "العربية" بأن وزارة الدفاع السورية أصدرت توجيهات إلى عناصرها بالدخول في حالة الإنذار "ج"، مع نشر قطعات عسكرية على الحدود السورية العراقية.
ووفقا للتقارير، أصدرت الوزارة تعليمات إلى العناصر بالالتحاق الفوري بوحداتهم العسكرية، في إطار إعلان حالة الاستنفار.
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