تقارير: الجيش السوري يعلن حالة استنفار على الحدود مع العراق

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش السوري أعلن حالة استنفار عسكري ونشر تعزيزات على الحدود مع العراق، بينما أكدت قوات الحدود العراقية أن الوضع طبيعي وأن التحركات تجري بالتنسيق معها.



وذكرت قناة "العربية" بأن وزارة الدفاع السورية أصدرت توجيهات إلى عناصرها بالدخول في حالة الإنذار "ج"، مع نشر قطعات عسكرية على الحدود السورية العراقية.

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