تقارير: ترمب طرد زيلينسكي من البيت الأبيض

ونقلت شبكة FOX NEWS عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن "الأوكرانيين كانوا يتوسلون لإعادة ضبط الأمور، لكن وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأميركيين قالا إن زيلينسكي يجب أن يغادر البيت الأبيض، ويعود عندما يكون مستعداً للسلام".
وأشارت إلى أن "الرئيس ترمب والمسؤولين الأميركيين شعروا بعدم الاحترام بسبب تصريحات زيلينسكي وسلوكه".
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