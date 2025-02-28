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تقارير: ترمب طرد زيلينسكي من البيت الأبيض

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني
الجمعة، 28-02-2025 11:04 م

الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "طرد" نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من البيت الأبيض بعد مشادة كلامية أمام الصحافيين وعدسات وسائل الإعلام، مشيرةً إلى عدم توقيع اتفاق "المعادن النادرة" بين الجانبين.

ونقلت شبكة FOX NEWS عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن "الأوكرانيين كانوا يتوسلون لإعادة ضبط الأمور، لكن وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأميركيين قالا إن زيلينسكي يجب أن يغادر البيت الأبيض، ويعود عندما يكون مستعداً للسلام".

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وأشارت إلى أن "الرئيس ترمب والمسؤولين الأميركيين شعروا بعدم الاحترام بسبب تصريحات زيلينسكي وسلوكه".

 
gnews

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