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تقارير عن إقالة القائد العام للجيش الأوكراني سيرسكي

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 11:11 م

الوكيل الإخباري- أثار النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو جدلا واسعا، بتصريحه أن فلاديمير زيلينسكي أقال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي.

جاء ذلك بعد أيام من قرار زيلينسكي بإقالة وزير الدفاع ميخايل فيدوروف، مما أثار احتجاجات شعبية في كييف ومدن أخرى داعمة للوزير السابق، بالإضافة إلى احتجاجات ضد سيرسكي نفسه.

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وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد ذكرت، في عددها الصادر الإثنين، أن مسألة إقالة سيرسكي قد حُسمت بالفعل، لكن من غير المعروف من سيحل محله، لأن ذلك يجب أن يكون شخصا لا يشكل تهديدا سياسيا لزيلينسكي. وأشارت الصحيفة إلى أن التعديلات في القيادة العسكرية تأتي في وقت تواجه فيه أوكرانيا ضغوطا متزايدة على الجبهات، مع استمرار التقدم الروسي في دونباس.

 
 


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