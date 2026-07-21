تقارير عن إقالة القائد العام للجيش الأوكراني سيرسكي

جاء ذلك بعد أيام من قرار زيلينسكي بإقالة وزير الدفاع ميخايل فيدوروف، مما أثار احتجاجات شعبية في كييف ومدن أخرى داعمة للوزير السابق، بالإضافة إلى احتجاجات ضد سيرسكي نفسه.
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