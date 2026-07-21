تقارير عن إقالة القائد العام للجيش الأوكراني سيرسكي

الوكيل الإخباري- أثار النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو جدلا واسعا، بتصريحه أن فلاديمير زيلينسكي أقال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي.



جاء ذلك بعد أيام من قرار زيلينسكي بإقالة وزير الدفاع ميخايل فيدوروف، مما أثار احتجاجات شعبية في كييف ومدن أخرى داعمة للوزير السابق، بالإضافة إلى احتجاجات ضد سيرسكي نفسه.

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