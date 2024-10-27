تقارير غربية: قوات زيلينسكي كقوات هتلر شتاء 1945

الوكيل الإخباري - أشارت The Conversation إلى انهيار قوات كييف على جميع الجبهات كقوات هتلر التي استمر الجيش الأحمر بدحرها حتى دخل برلين، مؤكدة أن التاريخ لم يعرف هزيمة روسيا ولا سيما بحروب الاستنزاف.



ونقلت المجلة عن خبير عاد مؤخرا من أوكرانيا قوله: "حال جيش زيلينسكي الآن كحال جيوش هتلر في يناير 1945".



ولفتت المجلة إلى انهيار الروح المعنوية لقوات كييف وفرار جنودها الجماعي من القتال، وصعوبة سوق المجندين الجدد إلى ساحات المعركة.

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وأكدت مصادر المجلة تراجع القوات الأوكرانية على جميع المحاور بما في ذلك في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية.