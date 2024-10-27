تقارير غربية: قوات زيلينسكي كقوات هتلر شتاء 1945

ونقلت المجلة عن خبير عاد مؤخرا من أوكرانيا قوله: "حال جيش زيلينسكي الآن كحال جيوش هتلر في يناير 1945".
ولفتت المجلة إلى انهيار الروح المعنوية لقوات كييف وفرار جنودها الجماعي من القتال، وصعوبة سوق المجندين الجدد إلى ساحات المعركة.
وأكدت مصادر المجلة تراجع القوات الأوكرانية على جميع المحاور بما في ذلك في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية.
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