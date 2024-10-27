 
الأحد 2024-10-27 09:33 ص
 

تقارير غربية: قوات زيلينسكي كقوات هتلر شتاء 1945

جندي أوكراني
جندي أوكراني
الأحد، 27-10-2024 08:55 ص

الوكيل الإخباري - أشارت The Conversation إلى انهيار قوات كييف على جميع الجبهات كقوات هتلر التي استمر الجيش الأحمر بدحرها حتى دخل برلين، مؤكدة أن التاريخ لم يعرف هزيمة روسيا ولا سيما بحروب الاستنزاف.

ونقلت المجلة عن خبير عاد مؤخرا من أوكرانيا قوله: "حال جيش زيلينسكي الآن كحال جيوش هتلر في يناير 1945".

ولفتت المجلة إلى انهيار الروح المعنوية لقوات كييف وفرار جنودها الجماعي من القتال، وصعوبة سوق المجندين الجدد إلى ساحات المعركة.

اضافة اعلان


وأكدت مصادر المجلة تراجع القوات الأوكرانية على جميع المحاور بما في ذلك في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

قضبان حديد

أخبار محلية المواصفات والمقاييس تدعو المواطنين للتأكد من حديد التسليح قبل الشراء

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم قلقيلية ويفتش منازل الفلسطينيين

البقرة المعروضة للبيع

منوعات بمليون دينار عراقي.. بقرة نادرة معروضة للبيع في السليمانية

جندي أوكراني

عربي ودولي تقارير غربية: قوات زيلينسكي كقوات هتلر شتاء 1945

دائرة الإحصاءات العامة

خاص بالوكيل الإحصاءات: موظفوا التعداد العام سيحملون هويات للتعريف بهم

تعبيرية

خاص بالوكيل أمانة عمّان: الكلاب الضالة المزعجة للمواطنين مسألة وقت

صورة أرشيفية للجولان المحتل

عربي ودولي "المقاومة في العراق" تعلن ضرب هدف إسرائيلي في الجولان

كلاب ضالة

فيديو الوكيل امانة عمان تبدأ بخطة لجمع وتوطين الكلاب الضالة



 


الأكثر مشاهدة