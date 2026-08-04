تقدم في المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن الملاحة في مضيق هرمز

ورغم وجود عقبات تتعلق برسوم العبور، ونزع الألغام البحرية، وحظر مرور السفن العسكرية، تؤكد طهران أن أي اتفاق مع مسقط لن يعني فتح المضيق بشكل كامل إلا بعد التزام واشنطن بمذكرة التفاهم، ورفع الحصار البحري والعقوبات عن النفط، وإطلاق الأموال المجمدة.
وفيما يقتصر التواصل الإيراني-الأمريكي حاليا على "تبادل رسائل" بوساطة إقليمية ودولية تنفي طهران كونه مفاوضات مباشرة، ويبدو الاتجاه العام نحو الخيار الدبلوماسي بعد عدم تحقيق الحل العسكري لنتائج حاسمة لكلا الطرفين.
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