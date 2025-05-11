تقدم كبير في المفاوضات بين واشنطن وبكين بشأن الرسوم الجمركية

11:52 م

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الوكيل الإخباري- رحّب نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ الأحد بما عدّه "تقدما كبيرا" في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، بعد مناقشات مغلقة عقدت في جنيف واستمرت ليومين. اضافة اعلان





في تصريح لصحفيين في جنيف، قال نائب رئيس الوزراء الصيني إن المحادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري جاميسون غرير كانت صريحة ومعمّقة وجوهرية، مستخدما عبارات مماثلة لتلك التي استخدمها الوفد الأميركي في وقت سابق الأحد، ولفت إلى أن الدولتين ستصدران الاثنين بيانا مشتركا بشأن المحادثات.