تقدم كبير في المفاوضات بين واشنطن وبكين بشأن الرسوم الجمركية

في تصريح لصحفيين في جنيف، قال نائب رئيس الوزراء الصيني إن المحادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري جاميسون غرير كانت صريحة ومعمّقة وجوهرية، مستخدما عبارات مماثلة لتلك التي استخدمها الوفد الأميركي في وقت سابق الأحد، ولفت إلى أن الدولتين ستصدران الاثنين بيانا مشتركا بشأن المحادثات.
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