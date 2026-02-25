الأربعاء 2026-02-25 01:56 ص

تقديرات أمنية إسرائيلية: الهجوم على إيران "قريب جدا"

علما إيران والولايات المتحدة
علما إيران والولايات المتحدة
 
الأربعاء، 25-02-2026 01:33 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام عبرية  بحسب تقدير في جهاز الأمن في الاحتلال الإسرائيلي، بأن الهجوم على إيران أمر محسوم.اضافة اعلان


وقالت القناة 12 العبرية، إن تقديرا في جهاز الأمن الإسرائيلي، يرى بأن الهجوم على إيران "سيحدث قريبا جدا".

ورغم أن إيران ترزح تحت نيران أزمة داخلية وتعيش أضعف حالاتها، إلا أنها ما زالت تملك قوة نارية كبيرة ستمكنها من إلحاق أضرار بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة وتعطيل الاقتصاد العالمي وإشعال فتيل صراع طويل الأمد ردا على أي هجوم عسكري أميركي، وفقا لمسؤولين وخبراء.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم فرنسا

فلسطين فرنسا: يجب إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة دون عوائق

علما إيران والولايات المتحدة

عربي ودولي تقديرات أمنية إسرائيلية: الهجوم على إيران "قريب جدا"

البيت الأبيض يحدد 19 شباط موعداً لاجتماع "مجلس السلام" لغزة

عربي ودولي البيت الأبيض يحذر "عصابات" المكسيك من المساس بالأميركيين

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

عربي ودولي إيران: الاتفاق مع أمريكا في المتناول

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان : تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد سيبدأ اعتبارا من العام 2030

وزارة الأوقاف تختتم ورشة لمراجعة خطتها الاستراتيجية

أخبار محلية أوقاف الرصيفة تقيم المجلس العلمي الهاشمي الأول

المفرق

أخبار محلية مسجد المفرق الكبير يتبوأ مكانة روحانية في نفوس أبناء المحافظة

جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان

أخبار محلية جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان



 






الأكثر مشاهدة