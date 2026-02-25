تقديرات أمنية إسرائيلية: الهجوم على إيران "قريب جدا"

وقالت القناة 12 العبرية، إن تقديرا في جهاز الأمن الإسرائيلي، يرى بأن الهجوم على إيران "سيحدث قريبا جدا".
ورغم أن إيران ترزح تحت نيران أزمة داخلية وتعيش أضعف حالاتها، إلا أنها ما زالت تملك قوة نارية كبيرة ستمكنها من إلحاق أضرار بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة وتعطيل الاقتصاد العالمي وإشعال فتيل صراع طويل الأمد ردا على أي هجوم عسكري أميركي، وفقا لمسؤولين وخبراء.
