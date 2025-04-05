السبت 2025-04-05 05:11 م
 

تقرير: أكثر من 500 شخص قتلوا بألغام أرضية في أفغانستان

أفغانستان من أكثر الدول المنكوبة بالألغام الأرضية وذخائر مخلفات الحرب
أفغانستان من أكثر الدول المنكوبة بالألغام الأرضية وذخائر مخلفات الحرب
 
السبت، 05-04-2025 02:23 م
الوكيل الإخباري-  ذكر تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) أن أكثر من 500 شخص، من بينهم 434 طفلا، لقوا حتفهم نتيجة انفجارات الألغام الأرضية في أفغانستان العام الماضي.اضافة اعلان


وأكدت البعثة أن أفغانستان من أكثر الدول عرضة للألغام الأرضية وذخائر مخلفات الحرب.

وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، أكدت يوناما أن معظم ضحايا الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، هم من الأطفال، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن 564 شخصا على الأقل، من بينهم 434 طفلا، قتلوا أو أصيبوا في أفغانستان العام الماضي بسبب انفجارات الألغام الأرضية والذخائر.

وما زال هذا التهديد المستمر تحديا كبيرا لسلامة البلاد وانتعاشها.

وأكدت البعثة أن عقودا من الصراع في أفغانستان أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا، بما في ذلك حالات وفاة وبتر أطراف.

ودعت البعثة إلى زيادة الدعم الدولي لضمان مستقبل أكثر أمانا للمواطنين الأفغان، لا سيما في مجال إزالة الألغام ومساعدة الضحايا.

وينظر إلى زيادة الوعي بمخاطر الألغام الأرضية ومخلفات الحرب على أنها إستراتيجية أساسية لإنقاذ الأرواح وبناء مستقبل أكثر أمنا.

وتحث البعثة على تقديم دعم عالمي لمساعدة أفغانستان على تجاوز هذه الأزمة المستمرة.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يحذر من مخاطر الاندفاع العاطفي لإنقاذ أي شخص غريق

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل تعميم هام على جميع مدارس المملكة

مدير الأمن العام يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المحامين الأردنيين

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المحامين الأردنيين

ل

المرأة والجمال 3 زيوت تساعد على تكثيف الحواجب.. اعتمديها لإطلالة جذابة

ا

عربي ودولي نائب الرئيس التركي: رسوم ترامب الجمركية مفيدة نسبيا لتركيا

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية إحباط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

الهجرة تعرض حياة المئات للخطر سنويا

عربي ودولي سوريا.. ضبط 30 مدنيا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية

رجل إدارة السير

أخبار محلية توضيح امني حول الكثافة المرورية بمنطقة دوار الشعب



 
 





الأكثر مشاهدة