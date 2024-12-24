تقرير أممي: تفشي المجاعة في 5 مناطق بالسودان

ووفقا لتقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإنه من المتوقع توسع المجاعة في إقليم دارفور بحلول أيار المقبل حيث تم الإعلان عنها في آب 2024 في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور، ومن ثم امتدت إلى مخيمي السلام وأبو شوك وجبال النوبة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن انعدام الأمن الغذائي وصل لمستويات أسوأ مما كان متوقعا، حيث من المتوقع أن يواجه 24.6 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول أيار المقبل، أي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى من ذلك.
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