تقرير أممي: ربع مليار نازح بسبب كوارث الطقس

قال تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين، إنه على مدار العقد الماضي، نزح 250 مليون شخص داخليا بسبب الكوارث المرتبطة بالطقس، أي بمعدل 70 ألف حالة يوميا.





وحذر التقرير من أن الصدمات المناخية تدفع المجتمعات الهشة أصلا إلى حافة الهاوية، وتقوض فرص التعافي، وتزيد من الاحتياجات الإنسانية ومخاطر النزوح المتكرر.



وأشارت المفوضية إلى أن الأنظمة الأساسية التي يعتمد عليها الناس للبقاء على قيد الحياة في العديد من المناطق تتعرض لضغوط شديدة، مضيفة انه بحلول عام 2050، قد تواجه مخيمات اللاجئين الأشد حرارة ما يقرب من مئتي يوم من الإجهاد الحراري الخطير سنويا، الأمر الذي ستكون له مخاطر جسيمة على الصحة والبقاء.



وحذرت المفوضية من أن تصبح العديد من هذه المواقع غير صالحة للسكن بسبب المزيج المميت من الحرارة الشديدة والرطوبة العالية.

