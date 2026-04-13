الإثنين 2026-04-13 02:04 م

تقرير أميركي: طهران تحتفظ بجزء كبير من قوتها البحرية

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الحرس الثوري الإيراني لا يزال يحتفظ بمعظم أسطوله من الزوارق العسكرية الصغيرة.اضافة اعلان


وأشارت الصحيفة إلى أن ما يزيد على 60% من الزوارق الهجومية السريعة ما تزال في الخدمة، وهو ما يعزز قدرة طهران على فرض سيطرتها في مضيق هرمز.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء تنفيذ حصار بحري بمشاركة الولايات المتحدة ودول أخرى، في خطوة تستهدف تقويض النفوذ الإيراني في الممرات البحرية الحيوية، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين.

وكان ترامب قد دعا إيران إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بالتوازي مع تأكيده أن القوات الأميركية "دمرت البحرية الإيرانية بالكامل".

إلا أن هذه الرواية الأميركية تواجه تشكيكًا من مصادر غربية وإيرانية على حد سواء، إذ أشارت تقارير، بينها ما نشرته "وول ستريت جورنال"، إلى أن الحرس الثوري الإيراني لا يزال يحتفظ بنسبة كبيرة من قدراته البحرية، خصوصًا الزوارق الهجومية السريعة التي تستخدم في عمليات الانتشار والسيطرة في المضيق. كما تؤكد طهران بدورها أن بنيتها البحرية لم تتعرض للتدمير الشامل.
 
 


المرأة والجمال أبرز فراشي المكياج التي لا غنى عنها في حقيبتكِ

المرأة والجمال القبعات الكبيرة في تنسيقات ربيع 2026

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البقور

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البقور

منذ زمن الفراعنة.. ما هو سرّ الهوس المصري بأكلة الفسيخ؟

منوعات منذ زمن الفراعنة.. ما هو سرّ الهوس المصري بأكلة الفسيخ؟

وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان فرص التهدئة بعد المفاوضات الأميركية الإيرانية

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان فرص التهدئة بعد المفاوضات الأميركية الإيرانية

أخبار محلية الحكومة: على كل أردني بلغ 18 عاما أن يصرح عن عنوانه

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟

طب وصحة كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟



 






