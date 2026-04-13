تقرير أميركي: طهران تحتفظ بجزء كبير من قوتها البحرية

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يزيد على 60% من الزوارق الهجومية السريعة ما تزال في الخدمة، وهو ما يعزز قدرة طهران على فرض سيطرتها في مضيق هرمز.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء تنفيذ حصار بحري بمشاركة الولايات المتحدة ودول أخرى، في خطوة تستهدف تقويض النفوذ الإيراني في الممرات البحرية الحيوية، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين.
وكان ترامب قد دعا إيران إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بالتوازي مع تأكيده أن القوات الأميركية "دمرت البحرية الإيرانية بالكامل".
إلا أن هذه الرواية الأميركية تواجه تشكيكًا من مصادر غربية وإيرانية على حد سواء، إذ أشارت تقارير، بينها ما نشرته "وول ستريت جورنال"، إلى أن الحرس الثوري الإيراني لا يزال يحتفظ بنسبة كبيرة من قدراته البحرية، خصوصًا الزوارق الهجومية السريعة التي تستخدم في عمليات الانتشار والسيطرة في المضيق. كما تؤكد طهران بدورها أن بنيتها البحرية لم تتعرض للتدمير الشامل.
