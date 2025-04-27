الأحد 2025-04-27 11:03 ص
 

تقرير بريطاني يكشف سبب انفجار الميناء الإيراني

الدخان الأسود لا يزال يتصاعد من الميناء
الدخان الأسود لا يزال يتصاعد من الميناء
 
الأحد، 27-04-2025 08:35 ص
الوكيل الإخباري-  كشفت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أن الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، السبت، نتج عن "سوء التعامل مع شحنة من الوقود الصلب المخصص لصواريخ باليستية".اضافة اعلان


وقُتل ما لا يقل عن 18 شخصًا وأُصيب 800، في حصيلة جديدة أوردها التلفزيون الرسمي، الأحد، لانفجار أكبر ميناء تجاري في إيران.

وأوضح مراسل التلفزيون الإيراني الرسمي في المكان: "تمت السيطرة على الحريق لكن لم يُخمد بعد"، بينما يتصاعد دخان كثيف أسود من ورائه.

سكاي نيوز
 
gnews

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