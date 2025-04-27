تقرير بريطاني يكشف سبب انفجار الميناء الإيراني

وقُتل ما لا يقل عن 18 شخصًا وأُصيب 800، في حصيلة جديدة أوردها التلفزيون الرسمي، الأحد، لانفجار أكبر ميناء تجاري في إيران.
وأوضح مراسل التلفزيون الإيراني الرسمي في المكان: "تمت السيطرة على الحريق لكن لم يُخمد بعد"، بينما يتصاعد دخان كثيف أسود من ورائه.
سكاي نيوز
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