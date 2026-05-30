تقرير طبي يكشف الحالة الصحية بشكل دقيق لدونالد ترامب

10:19 ص

الوكيل الإخباري- قال طبيب دونالد ترامب إنه يتمتع "بصحة ممتازة" وفق مذكرة صدرت مساء الجمعة، بعدما خضع الرئيس الأميركي البالغ 79 عامًا لفحص طبي روتيني في وقت سابق من هذا الأسبوع. اضافة اعلان





وقال طبيب ترامب، الكابتن في البحرية الأميركية شون باربابيلا: "ما زال الرئيس ترامب يتمتع بصحة ممتازة، ويظهر قوة في وظائف القلب والرئتين والجهاز العصبي والوظائف البدنية عمومًا"، مضيفًا أنه "مؤهل تمامًا للقيام بكل واجبات القائد الأعلى ورئيس البلاد".



وتابع: "تم تقديم استشارات وقائية، منها إرشادات بشأن النظام الغذائي، وتوصية بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين، وزيادة النشاط البدني، والاستمرار في فقدان الوزن".



وتقدم المذكرة، الواقعة في ثلاث صفحات، لمحة عامة عن الفحص البدني والاختبارات التشخيصية التي خضع لها ترامب في مستشفى والتر ريد الطبي قرب واشنطن يوم الثلاثاء.



ويتناول ترامب، الذي سيبلغ 80 عامًا الشهر المقبل، ثلاثة أدوية، اثنان مخصصان للتحكم في الكوليسترول بالإضافة إلى الأسبرين للوقاية من "أمراض القلب".



وازداد وزن ترامب، البالغ طوله 191 سنتيمترًا، ليصل إلى 108 كيلوغرامات مقارنة بما كان عليه (101.6 كيلوغرام) في آخر فحص طبي سنوي خضع له في نيسان من العام الماضي.



وهذا الفحص الطبي هو الثالث الذي يخضع له ترامب منذ عودته إلى منصبه العام الماضي، ويأتي عقب تكهنات متزايدة بشأن معاناته من مشكلات صحية، خصوصًا بعد ظهور كدمات على يديه.



وفيما يخص ذلك، أوضحت المذكرة أن "الكدمات تتوافق مع تحسس طفيف في الأنسجة الرخوة مرتبط بالمصافحة المتكررة في سياق استخدام الأسبرين للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية".





