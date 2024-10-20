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تقرير عبري: الاستعدادات لضرب إيران اكتملت والهجوم سيكون كبيرا

سلاح الجو الإسرائيلي
سلاح الجو الإسرائيلي
الأحد، 20-10-2024 11:02 ص

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الأحد، إن جميع الاستعدادات في إسرائيل لضرب إيران اكتملت وإن الهجوم سيكون كبيرا، مع الأخذ في الاعتبار الرد الإيراني المحتمل.

ولفتت المصادر، وفق الصحيفة العبرية، إلى أن المجلس الوزاري برئاسة بنيامين نتنياهو، سيناقش اليوم الأحد ضرب إيران واستمرار الحرب في لبنان وتوزيع المساعدات في قطاع غزة.

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وأكدت المصادر المطلعة أن "الافتراض في إسرائيل هو أن إيران سترد على الهجوم، وهناك استعدادات بالفعل لذلك".


وكانت "يديعوت أحرونوت" أفادت في تقرير، أمس السبت، بأن إسرائيل تواصل استعداداتها لشن هجوم على إيران، حتى بعد استشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار في غزة.


وقالت الصحيفة إن المعضلة الإسرائيلية تكمن في الإجابة عن هذه الأسئلة: ماذا سيكون الهدف، كيف سيتم تنفيذ العملية – وأيضا ماذا سيكون الرد الإيراني؟.


وفي هذا السياق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، في مؤتمر صحفي: "نعلم كيف ومتى سترد إسرائيل على الهجوم الإيراني".


وتحدث التقرير عن "الاستعداد العسكري المتزايد من جانب إسرائيل والولايات المتحدة وإيران".

 

RT

 
gnews

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