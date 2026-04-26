الأحد 2026-04-26 11:17 ص

تقرير عبري: صواريخ مصرية لضبط الأمن الإقليمي بالخليج

تقرير عبري: صواريخ مصرية لضبط الأمن الإقليمي بالخليج
 
الأحد، 26-04-2026 11:07 ص

الوكيل الإخباري- تواصل منصة "ناتسيف نت" الإسرائيلية نشر تقارير حول "إرسال مصر منظومات دفاع جوي إلى دول الخليج لتعزيز أمنها أمام التهديدات الإيرانية".

وأوضحت المنصة العبرية التي تصدر عن الأجهزة الأمنية في إسرائيل، أن الخطوة لمصرية تأتي في توازن دقيق بين المصالح الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية مع طهران.

وقالت منصة "ناتسيف نت" الإسرائيلية إن مصر نقلت مؤخراً منظومات دفاع جوي متطورة إلى السعودية والكويت والإمارات في أعقاب التصعيد العسكري مع إيران في 2026.


وأضافت المنصة العبرية أن هذه الخطوة نفذت بأمر مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز أمن الخليج الذي تراه القاهرة جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي.


وأشارت إلى أن المنظومات التي تم نشرها هي في الغالب وحدات "أمون" (المعروفة أيضاً باسم سكاي جارد)، وقد خضعت هذه المنظومات لترقية شاملة تمكنها من إطلاق ستة صواريخ اعتراضية في وقت واحد والتعامل مع الضوضاء والتشويش الإلكتروني.


وأضافت المنصة العبرية أن هذه المنظومات مجهزة بصواريخ إيه آي إم-7 إم من إنتاج رايثيون ومدافع أورليكون 35 ملم مع ذخيرة أهاد لتدمير الطائرات المسيرة وصواريخ الكروز.


وأشارت إلى أن مصدر هذه المنظومات هو المخزون التشغيلي لقوات الدفاع الجوي المصرية التي تشكل ركيزة أساسية في الحماية من الصواريخ والمركبات غير المأهولة.


وقالت ناتسيف نت إن النشر الاستراتيجي لهذه المنظومات يشير إلى تجديد المحاولة لإقامة قوة عربية مشتركة وتعزيز التنسيق الأمني البيني العربي أمام التهديدات الخارجية، وأضافت أن هذه الخطوة تمثل حلاً سريعاً وذا تكلفة نسبية منخفضة بالنسبة لدول الخليج مقارنة بشراء منظومات غربية جديدة لن تصل إلا في عامي 2027-2028.


وأشارت المنصة إلى أن هذه الخطوة تضر بشكل كبير بتجديد العلاقات الدبلوماسية مع إيران، حيث انتقلت مصر من موقع الوسيط إلى موقع "الردع النشط"، موضحة أن القاهرة أوضحت أن الهجمات الإيرانية على الخليج تمثل انتهاكاً للسيادة العربية، ودعا وزير الخارجية المصري إيران إلى وقف هجماتها فوراً.


وقالت الصحيفة العبرية إن إيران تميل إلى النظر إلى مثل هذه الخطوات على أنها إقامة "تحالف" ضدها، وأضافت أنه بينما تحاول مصر إدارة "توازن دقيق" وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، قد ترى طهران في القاهرة شريكاً مباشراً للمحور الأمريكي الإسرائيلي الخليجي، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط الدبلوماسي أو إدراج أهداف مصرية في خطاب التهديدات الإيراني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار



الأكثر مشاهدة

 