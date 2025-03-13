تقرير عبري يتحدث عن رضوخ نتنياهو لإملاءات ترامب.. ما علاقة زيلينسكي؟

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن إسرائيل أصبحت خاضعة بشكل كامل للأجندة الأمريكية وتنفذ مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل خنوع.

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