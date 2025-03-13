 
الخميس 2025-03-13 04:13 ص
 

تقرير عبري يتحدث عن رضوخ نتنياهو لإملاءات ترامب.. ما علاقة زيلينسكي؟

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
 
الخميس، 13-03-2025 03:48 ص

الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن إسرائيل أصبحت خاضعة بشكل كامل للأجندة الأمريكية وتنفذ مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل خنوع.

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وأفادت بأن إسرائيل أذعنت لأجندة ترامب وسط مخاوف من أن يلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعاملة نفسها التي تلقاها زيلينسكي في البيت الأبيض إذا تجرأ على قول لا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما كان يوصف بـ"شهر العسل" بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية قد انتهى، حيث تحطمت آمال تل أبيب في وجود شريك استراتيجي في البيت الأبيض.

ورحب نتنياهو بترامب كشخص يتخذ القرارات نيابة عنه، بدءا من فرض المرحلة الأولى من صفقة التبادل عبر مبعوثه ستيف ويتكوف، وهي خطوة لم يكن نتنياهو ليقوم بها.

وأفادت الصحيفة بأن الولايات المتحدة تجبر إسرائيل حاليا على تطبيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي سبق أن وصفه نتنياهو بـ"اتفاقية خيانة واستسلام" حين وقعها يائير لابيد، ورغم تعهده بإلغائها إلا أن نتنياهو بات الآن يذعن لتنفيذها.

 
 
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