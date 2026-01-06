الثلاثاء 2026-01-06 02:22 ص

تقرير: مادورو ظهر "منزعجا" وزوجته "منهكة" خلال جلسة المحكمة في نيويورك

ل
مادورو وزوجته أثناء توجههما للمحاكمة
الثلاثاء، 06-01-2026 12:42 ص

الوكيل الإخباري-  ظهر الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو "منزعجا" بينما كانت زوجته سيليا فلوريس تشعر أنها "منهكة" خلال جلسة المحكمة التي عقدت لهما في نيويورك.

وتقدم محامي الدفاع عن الثنائي بطلبات خاصة لتوفير رعاية طبية لموكليه، وتحدث محامي فلوريس على وجه الخصوص عن احتمالية معاناتها من "كدمات في منطقة الأضلاع".

وكانت شبكة CNN قد أفادت سابقا بأن مادورو وفلوريس غادرا قاعة المحكمة برفقة خدمة المارشالات الأمريكية بعد الجلسة التي تم فيها توجيه الاتهام إليهما.


وأعلن الرئيس الفنزويلي المعتقل خلال الجلسة أنه "لا يعترف بذنبه" وأنه "لا يزال رئيسا" لفنزويلا، وفقا للتقارير الإعلامية.


وأفادت الشبكة "سي إن إن"، بأن الجلسة القادمة في قضية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مقرر عقدها في 17 مارس، كما أضافت نقلا عن محامي مادورو وزوجته "أن الرئيس وزوجته لا يسعيان إلى إطلاق سراحهما بكفالة في الوقت الحالي، وأنهما سيقدمان طلباً بذلك لاحقا".


وأضافت الشبكة أن الرئيس الفنزويلي وصل إلى أولى جلسات محاكمته في نيويورك دون إرتدائه قيودا، واستخدم سماعات رأس لسماع الترجمة الفورية أثناء محاكمته.


يأتي ذلك بعد يومين من العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال الزوجين ونقلهما إلى نيويورك للمحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب.


RT

 
 


gnews

