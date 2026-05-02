تقرير: واشنطن تتجه لمعاقبة أوروبا.. ولا تضع أوكرانيا أولوية

الوكيل الإخباري- أفاد تقرير لموقع "بوليتيكو" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصبح مهتمًا بانتقاد القوى الأوروبية أو معاقبتها، بدلًا من تنسيق السياسات معها.





وأضاف أن ذلك ظهر بشكل واضح من خلال الهجوم الذي شنه ترامب على المستشار الألماني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وتابع التقرير أن انشغال إدارة ترامب بالأزمات في الشرق الأوسط، وتحديدًا التوترات مع إيران، قد أدى من جانب آخر إلى تراجع أولوية الحرب في أوكرانيا داخل البيت الأبيض، مما دفع العواصم الأوروبية إلى تكثيف جهودها لتعزيز استقلاليتها الدفاعية.







