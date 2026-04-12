تقرير يكشف: الزوارق الإيرانية تُعقّد المشهد البحري في هرمز

وفي تقرير تناول القدرات البحرية العسكرية لطهران، نقلت الصحيفة عن فرزين نديمي، الباحث البارز في معهد واشنطن، أن أكثر من 60% من أسطول زوارق الهجوم السريع التابعة للحرس الثوري لا يزال سليماً ويشكل تهديداً مستمراً.
وقال ديفيد دي روش، المسؤول السابق في البنتاغون، إن الزوارق الأصغر حجماً -وهي الأكثر عدداً- يصعب رصدها عبر الأقمار الصناعية مقارنة بالسفن الكبيرة.
كما كشف كريس لونغ، المسؤول السابق في البحرية البريطانية، عن استخدام الحرس الثوري لأحواض تحت الأرض مخبأة على طول الساحل الصخري لتخزين مئات الزوارق الهجومية الصغيرة.
وأكد المتحدثون للصحيفة الأمريكية أن تحييد وإخراج هذه القدرات، لا سيما الزوارق الهجومية الصغيرة، سيستغرق وقتاً طويلاً من قبل الولايات المتحدة.
واختُتمت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد جولة محادثات استمرت 15 ساعة بين الوفدين الإيراني والأمريكي، وأعلنت الحكومة الإيرانية أن المباحثات ستستمر لجولة أخرى بناءً على مقترح باكستاني وموافقة الطرفين.
وأفادت مصادر من الطرفين أن جانباً من الخلافات الحالية يتركز حول مضيق هرمز، في حين نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع تأكيده أنه لن يطرأ أي تغيير على الوضع الميداني في المضيق حتى توافق واشنطن على "اتفاق معقول".
