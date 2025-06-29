تقرير يكشف تفاصيل تجنيد إسرائيلي لاغتيال كاتس بأوامر إيرانية

الوكيل الإخباري- كشفت القناة الإسرائيلية الـ12، مساء السبت، أن شابًا إسرائيليًا يبلغ من العمر 24 عامًا، تم اعتقاله في أبريل الماضي، بتهمة التجسس لصالح إيران، ووضع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

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