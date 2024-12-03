تقرير يكشف تفاصيل خطة مبعوث ترامب بشأن حل الأزمة في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - كشف مركز الدراسات الشرقية البولندي، اليوم الاثنين، عن نسخة أولية من خطة السلام الخاصة بكيث كيلوغ مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لأوكرانيا.



وأعد كيلوغ خطته بالمشاركة مع نائب رئيس مركز الأمن الأمريكي في معهد السياسة الأمريكية فريدريك فليتز، وتم إعداد الخطة المكونة من خمس نقاط في أبريل 2024 ضمن تقرير حول موضوع "روسيا وأوكرانيا".

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وجاءت تفاصيل خطة كيلوغ كالآتي:



- النقطة الأولى: إنهاء عزلة روسيا وإقامة اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



- النقطة الثانية: الضغط على موسكو وكييف لبدء المفاوضات.



- النقطة الثالثة: تفترض تقديم بعض التنازلات لروسيا، وهي "رفض النظر في مسألة قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لمدة 10 سنوات، مع احتفاظ موسكو بالأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي".



بالإضافة إلى ذلك، يتم الرفع التدريجي للعقوبات وتطبيع العلاقات مع الدول في حالة التوصل إلى سلام "مقبول لأوكرانيا".



- النقطة الرابعة تتناول مسألة دعم كييف، ويقترح كيلوغ وفليتز منح أوكرانيا ضمانات أمنية ثنائية ومواصلة تزويدها بالدعم العسكري، بالإضافة إلى السماح لكييف بعدم الاعتراف رسميا بالسيطرة الروسية على المناطق، ولكن سيتم منعها من حل المشكلة بالقوة.



- النقطة الخامسة والأخيرة: تقضي بأن توقف واشنطن مساعدتها العسكرية لكييف إذا لم توافق على مفاوضات السلام.



يذكر أنه في أواخر نوفمبر الماضي، أكد ترامب أنه اختار كيلوغ للعمل كمبعوث خاص لأوكرانيا وروسيا، ويأمل الجمهوري أن يتمكن مع الجنرال مبعوثه من تحقيق "السلام بالقوة".



وذكرت "رويترز" أن كيلوغ يمكن أن يلعب دورا مركزيا في الجهود المبذولة لحل الصراع الأوكراني، ويُعرف بأنه أحد مستشاري ترامب الذين وضعوا خطة سلام لإجبار روسيا وأوكرانيا على التفاوض.