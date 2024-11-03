تقرير يكشف تقديرات إسرائيل لعدد أسراها الأحياء في غزة

وقالت الصحيفة إن إسرائيل لم تعلن رسميا عن وفاتهم حتى الآن لأن تحديد الوفاة يتطلب أدلة علمية قاطعة لا وجود لها حاليا.
يأتي تقرير "يسرائيل هيوم" فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في سبتمبر الماضي، في مراجعة أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، إن نصف الأسرى على قيد الحياة.
ولفتت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن الرقم الدقيق الذي استند إليه نتنياهو تنشره هي لأول مرة، ويستخدم أيضا كقاعدة بيانات لمختلف الأطراف في إسرائيل التي تتعامل مع قضية الأسرى.
-
أخبار متعلقة
-
بعد وقوع 3 زلازل متتالية في إثيوبيا .. هل ينهار سد النهضة ؟
-
FBI يزعم بأنه كشف تداول مقاطع فيديو مفبركة عن الانتخابات الأمريكية
-
وزير خارجية تركيا يحدد أسس حل الصراع في أوكرانيا
-
مقتل شاب مصري في أمريكا برصاصة في رقبته
-
انطلاق الجولة الثانية لانتخابات رئيس مولدوفا
-
سلسلة غارات للاحتلال تستهدف بلدات في جنوب لبنان
-
نشطاء يطالبون بإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة قبل الانتخابات الرئاسية
-
روسيا تختبر تكنولوجيا الاستفادة من أقمار صناعية قديمة تركها الناتو في الفضاء