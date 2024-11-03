 
الأحد 2024-11-03 01:54 م
 

تقرير يكشف تقديرات إسرائيل لعدد أسراها الأحياء في غزة

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 03-11-2024 01:08 م

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الأحد، بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن 50 أسيرا إسرائيليا من بين الـ101 المحتجزين في غزة قتلوا، ما يعنى أن 51 أسيرا فقط يرجح أنهم على قيد الحياة.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل لم تعلن رسميا عن وفاتهم حتى الآن لأن تحديد الوفاة يتطلب أدلة علمية قاطعة لا وجود لها حاليا.

اضافة اعلان


يأتي تقرير "يسرائيل هيوم" فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في سبتمبر الماضي، في مراجعة أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، إن نصف الأسرى على قيد الحياة.


ولفتت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن الرقم الدقيق الذي استند إليه نتنياهو تنشره هي لأول مرة، ويستخدم أيضا كقاعدة بيانات لمختلف الأطراف في إسرائيل التي تتعامل مع قضية الأسرى.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الداخلية

أخبار محلية الداخلية: لا تغيير على أسس وإجراءات تملك غير الأردنيين للعقارات في الأردن

سد النهضة الإثيوبي

عربي ودولي بعد وقوع 3 زلازل متتالية في إثيوبيا .. هل ينهار سد النهضة ؟

ا

اقتصاد محلي %6 ارتفاع عدد الشركات المسجلة في 10 أشهر

نقود

أخبار محلية مستجدات قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الاردن

الامن العام

أخبار محلية الأمن العام : لا رفع لإشارة حجز المركبة إلا بإصلاحها خلال أسبوع

أرشيفية

عربي ودولي تقرير يكشف تقديرات إسرائيل لعدد أسراها الأحياء في غزة

دورية أمنية

خاص بالوكيل عاجل رجل يطعن زوجته 5 طعنات متفرقة في عمان

قصف عنيف على غزة

فلسطين أربعة شهداء بينهم امرأتان وأطفالهما جراء قصف الاحتلال جباليا ورفح



 


الأكثر مشاهدة