تقرير: 624 جنديًا أميركيًا أصيبوا خلال العمليات ضد إيران

وذكرت الصحيفة أن البنتاغون بدأ، اعتبارًا من الأحد، نشر أعداد الخسائر بشكل منفصل: خسائر منذ 7 يوليو/تموز، وهو تاريخ بدء موجة تصعيد جديدة، وخسائر منذ انطلاق العملية في فبراير/شباط.
وقالت مصادر عسكرية للصحيفة إن هذا التغيير جاء بعد أن دخلت الولايات المتحدة وإيران في وقف لإطلاق النار في أبريل/نيسان، بينما تعود آخر الخسائر إلى يوليو/تموز.
وأضافت أن العدد الرسمي للجنود المصابين منذ 7 يوليو/تموز بلغ 207، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء النزاع إلى 624.
وفي وقت سابق، قالت الصحيفة إن عدد القتلى الأميركيين في الحرب مع إيران انخفض فجأة على موقع البنتاغون، مشيرة إلى أن ثلاثة مسؤولين عسكريين وممثلًا عن الوزارة قدموا تفسيرات متضاربة لما جرى، بينما وصف المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل تلك الرواية بأنها كاذبة.
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