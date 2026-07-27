الإثنين 2026-07-27 09:33 ص

تقرير: 624 جنديًا أميركيًا أصيبوا خلال العمليات ضد إيران

تقرير: 624 جنديًا أميركيًا أصيبوا خلال العمليات ضد إيران
تقرير: 624 جنديًا أميركيًا أصيبوا خلال العمليات ضد إيران
 
الإثنين، 27-07-2026 09:03 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد العسكريين الأميركيين الجرحى خلال العملية التي تنفذها الولايات المتحدة ضد إيران إلى 624، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن بيانات وزارة الدفاع الأميركية.اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة أن البنتاغون بدأ، اعتبارًا من الأحد، نشر أعداد الخسائر بشكل منفصل: خسائر منذ 7 يوليو/تموز، وهو تاريخ بدء موجة تصعيد جديدة، وخسائر منذ انطلاق العملية في فبراير/شباط.

وقالت مصادر عسكرية للصحيفة إن هذا التغيير جاء بعد أن دخلت الولايات المتحدة وإيران في وقف لإطلاق النار في أبريل/نيسان، بينما تعود آخر الخسائر إلى يوليو/تموز.

وأضافت أن العدد الرسمي للجنود المصابين منذ 7 يوليو/تموز بلغ 207، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء النزاع إلى 624.

وفي وقت سابق، قالت الصحيفة إن عدد القتلى الأميركيين في الحرب مع إيران انخفض فجأة على موقع البنتاغون، مشيرة إلى أن ثلاثة مسؤولين عسكريين وممثلًا عن الوزارة قدموا تفسيرات متضاربة لما جرى، بينما وصف المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل تلك الرواية بأنها كاذبة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إصابة ثلاثة صيادين جراء إلقاء طائرة مسيّرة للاحتلال قنابل قرب ميناء غزة

فلسطين إصابة ثلاثة صيادين جراء إلقاء طائرة مسيّرة للاحتلال قنابل قرب ميناء غزة

ضصث

المرأة والجمال الأظافر اللؤلؤية تتصدر صيحات الجمال في 2026 - صور

المياه تضبط اعتداءات على مصادر المياه في الكرك ودير علا

أخبار محلية المياه تضبط اعتداءات على مصادر المياه في الكرك ودير علا

صث

طب وصحة خبراء: تناول البيض مع الدهون الصحية يعزز امتصاص فيتامين د

تقرير: 624 جنديًا أميركيًا أصيبوا خلال العمليات ضد إيران

عربي ودولي تقرير: 624 جنديًا أميركيًا أصيبوا خلال العمليات ضد إيران

صشث

طب وصحة باحثون يطورون جهازًا يكشف حرق الدهون عبر تحليل الزفير

"كليك"

اقتصاد محلي تنويه بخصوص مستخدمي "كليك" في الأردن

يث

تكنولوجيا السعودية تعزز مكانتها عالميًا في سرعات الإنترنت



 
 






الأكثر مشاهدة

 