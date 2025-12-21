تقنية روسية مبتكرة تحول رماد الفحم إلى خرسانة قوية وخفيفة

وتتيح هذه التقنيات معالجة النفايات الثانوية الناتجة عن حرق الفحم والخث والصخر الزيتي وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام في إنتاج الخرسانة، بناء المنازل والطرق، تدعيم السدود والجسور، وصناعة الطوب وبلاطات الرصف، إلى جانب تطبيقات اقتصادية متعددة أخرى.
