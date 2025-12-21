تقنية روسية مبتكرة تحول رماد الفحم إلى خرسانة قوية وخفيفة

الوكيل الإخباري- ابتكر علماء معهد البحوث الهندسية الهيدروليكية في بطرسبورغ تقنية لمعالجة نفايات محطات توليد الطاقة بالفحم وتحويلها إلى مواد بناء صديقة للبيئة، خصوصا للاستخدام في صناعة الخرسانة.

