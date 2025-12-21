الأحد 2025-12-21 11:06 ص

تقنية روسية مبتكرة تحول رماد الفحم إلى خرسانة قوية وخفيفة

تقنية روسية مبتكرة تحول رماد الفحم إلى خرسانة قوية وخفيفة
ارشيفية
الأحد، 21-12-2025 08:08 ص

الوكيل الإخباري-   ابتكر علماء معهد البحوث الهندسية الهيدروليكية في بطرسبورغ تقنية لمعالجة نفايات محطات توليد الطاقة بالفحم وتحويلها إلى مواد بناء صديقة للبيئة، خصوصا للاستخدام في صناعة الخرسانة.

اضافة اعلان

 

ويشير بيان المعهد إلى أن العلماء ابتكروا تقنيات لمعالجة نفايات محطات توليد الطاقة بالفحم، مثل رماد الفحم والخبث، وتحويلها إلى مواد بناء صديقة للبيئة. وأكدت الاختبارات التي أُجريت أثناء صب الخرسانة المضاف إليها رماد الفحم في بنية طريق محطة خباروفسك الحرارية نجاح هذه التقنيات.

وتتيح هذه التقنيات معالجة النفايات الثانوية الناتجة عن حرق الفحم والخث والصخر الزيتي وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام في إنتاج الخرسانة، بناء المنازل والطرق، تدعيم السدود والجسور، وصناعة الطوب وبلاطات الرصف، إلى جانب تطبيقات اقتصادية متعددة أخرى.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مؤسسة الإقراض الزراعي

أخبار محلية مجلس إدارة الإقراض الزراعي يقر موازنة 2026 ويطلق برنامج إعفاء للحالات الإنسانية

علم الإمارات

عربي ودولي ماكرون يصل إلى الإمارات الأحد

غزة: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جباليا

فلسطين استشهاد فلسطينيين باستهداف مسيرة للاحتلال شرق غزة

البنك العقاري المصري العربي

أخبار الشركات بيان صادر عن البنك العقاري المصري العربي/ فروع الأردن

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات في الضفة الغربية

فلسطين شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب وغرب جنين

طفلان يقفان في مخيم الزعتري

أخبار محلية برنامج الأغذية العالمي: التمويل المتاح للاجئين في الأردن يكفي حتى آذار 2026 فقط

شارع رئيسي مزدحم بالمركبات في العاصمة عمّان خلال جو ماطر

الطقس بدء مربعانية الشتاء اليوم وتستمر حتى نهاية كانون الثاني



 






الأكثر مشاهدة