الثلاثاء 2026-03-17 06:54 م

تقييد بيع المشروبات الكحولية في دمشق

منظر عام للعلم السوري في العاصمة دمشق
دمشق
 
الوكيل الإخباري-   فرضت العاصمة السورية الاثنين قيودا على بيع المشروبات الكحولية وحصرته في عدد من الأحياء.

وقالت محافظة دمشق في بيان إنه تقرر "منع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية في مدينة دمشق"، مشيرة إلى "ورود مجموعة من الشكاوي، وبناء على طلب المجتمع المحلي، وبهدف التخلص من الظواهر المخلّة بالآداب العامة".


وأضافت "يحصر السماح ببيع المشروبات الروحية المختومة حصرا في (باب توما، القصاع، باب شرقي) وذلك في المحلات المخصصة بأساس رخصة البناء التجاري".


كما فرضت أن تكون متاجر بيع الكحول على بعد 75 مترا على الأقل من المساجد والكنائس والمدارس والمقابر، وعلى بعد 20 مترا على الأقل من مراكز الشرطة والمكاتب الحكومية.


وأمهلت سلطات دمشق متاجر بيع الكحول ثلاثة أشهر للامتثال للقواعد الجديدة.

 
 


