تقييم استخباراتي أمريكي يشير إلى أن الضربات على إيران لم تدمر المواقع النووية

ولا يزال تحليل الأضرار التي لحقت بالمواقع وتأثير الضربات على الطموحات النووية الإيرانية جاريا، وقد يتغير مع توفر المزيد من المعلومات الاستخباراتية. لكن النتائج الأولية تتعارض مع ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بأن الضربات "دمرت بالكامل" منشآت التخصيب النووي الإيرانية. كما صرح وزير الدفاع بيت هيغسيث يوم الأحد بأن "الطموحات النووية الإيرانية قد دمرت بالكامل".
وأشار شخصان مطلعان على التقييم إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يتضرر. وقال أحدهم إن أجهزة الطرد المركزي ظلت "سليمة إلى حد كبير"، مضيفا: "خلاصة تقييم وكالة استخبارات الدفاع هي أن الولايات المتحدة أجلت البرنامج النووي الإيراني بضعة أشهر على الأكثر".
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