تقييم استخباراتي أمريكي يشير إلى أن الضربات على إيران لم تدمر المواقع النووية

الوكيل الإخباري- كشف تقييم استخباراتي أمريكي أن الضربات العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، وربما أدت فقط إلى تأخيره لبضعة أشهر.

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جاء ذلك بحسب ما نقلته "سي إن إن" عن أربعة أشخاص اطلعوا على التقييم الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقا وأعدته وكالة استخبارات الدفاع (DIA)، الذراع الاستخباراتي لوزارة الدفاع الأمريكية.