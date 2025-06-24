الثلاثاء 2025-06-24 11:37 م
 

تقييم استخباراتي أمريكي يشير إلى أن الضربات على إيران لم تدمر المواقع النووية

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 11:18 م

الوكيل الإخباري-   كشف تقييم استخباراتي أمريكي أن الضربات العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، وربما أدت فقط إلى تأخيره لبضعة أشهر.

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جاء ذلك بحسب ما نقلته "سي إن إن" عن أربعة أشخاص اطلعوا على التقييم الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقا وأعدته وكالة استخبارات الدفاع (DIA)، الذراع الاستخباراتي لوزارة الدفاع الأمريكية.

 

وقال أحد المصادر إن التقييم يستند إلى تقييم الأضرار القتالية الذي أجراه القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في أعقاب الضربات الأمريكية.

ولا يزال تحليل الأضرار التي لحقت بالمواقع وتأثير الضربات على الطموحات النووية الإيرانية جاريا، وقد يتغير مع توفر المزيد من المعلومات الاستخباراتية. لكن النتائج الأولية تتعارض مع ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بأن الضربات "دمرت بالكامل" منشآت التخصيب النووي الإيرانية. كما صرح وزير الدفاع بيت هيغسيث يوم الأحد بأن "الطموحات النووية الإيرانية قد دمرت بالكامل".

وأشار شخصان مطلعان على التقييم إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يتضرر. وقال أحدهم إن أجهزة الطرد المركزي ظلت "سليمة إلى حد كبير"، مضيفا: "خلاصة تقييم وكالة استخبارات الدفاع هي أن الولايات المتحدة أجلت البرنامج النووي الإيراني بضعة أشهر على الأكثر".

 

 
gnews

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