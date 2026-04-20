تقييم استخباراتي إسرائيلي لقدرات إيران الصاورخية

الوكيل الإخباري- قدمت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" تقييما استخباراتيا حول قدرة إيران على إعادة بناء ترسانتها الصاروخية.



وحذرت الشعبة في التقييم الذي قدمته إلى القيادة العسكرية والسياسية من أن طهران قد تتمكن من تجميع آلاف الصواريخ في غضون سنوات قليلة إذا لم يفرض اتفاق سياسي قيودا على برنامجها.



وأظهر التقييم، الذي عرض في رسم بياني ثلاثة خطوط، أن إيران كانت ستصل إلى حوالي 8000 صاروخ باليستي خلال عام ونصف، وإلى 11 ألف صاروخ خلال عامين ونصف، لو لم تشن إسرائيل حملة "زئير الأسد" العسكرية.

وبعد الحرب ووقف إطلاق النار، تشير التقديرات إلى أن إيران ستتمكن من إنتاج آلاف الصواريخ خلال سنوات قليلة، سواء في السيناريو المعقول أو الخطير، وذلك رهنا بعدة متغيرات منها تزويد الصين لإيران بالمواد الخام والخلاطات الكوكبية، وحجم الاستثمارات التي ستضخها طهران في صناعة الصواريخ بعد الضربات الاقتصادية التي تلقتها.



وفي هذا السياق، حددت إسرائيل خطا أحمر بعدد محدد من الصواريخ الباليستية التي لا يمكن التسامح معه، وهو بضعة آلاف من الصواريخ التي سيكون من الصعب على أنظمة الدفاع الجوي التعامل معها.

