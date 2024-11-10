تكهنات أمريكية بتنسيق ترامب والديمقراطيين لجعل أوكرانيا أداة معاداة لروسيا

الوكيل الإخباري- أكد المحلل العسكري السابق في مشاة البحرية الأمريكية بريان بيرليتيك أن سياسة بلاده إزاء أوكرانيا منسقة مسبقا بين الجمهوريين والديمقراطيين وتهدف إلى جعلها أداة لمعاداة روسيا.



وقال بيرليتيك على قناة The New Atlas في موقع "يوتيوب": "لقد تم الاتفاق منذ فترة بعيدة على سياسة دونالد ترامب والحزب الديمقراطي الأمريكي بشأن أوكرانيا".



وأضاف: "لقد كان ترامب جزءا لا يتجزأ من خطة الاستيلاء السياسي على أوكرانيا وتحويلها إلى أداة معاداة لروسيا، حيث هيأ الظروف المثالية لذلك خلال ولايته الرئاسية الأولى".

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وشدد بيرليتيك على أن النخب الأمريكية تدرك الآن الوضع اليائس لكييف، وأنه مع وصول الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض ستغير هذه النخب خطابها من أجل تهيئة السكان لصراعات جديدة واسعة النطاق.



وأضاف: "يأملون أن تبتلعوا وتقبلوا علامات التغيير الكبير على ظاهرها، لكن هذا تحذير من أن الولايات المتحدة سوف تضاعف سياساتها السابقة وبدلا من أوكرانيا ستحارب في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".



وفي وقت سابق، قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف إن ترامب يمكن أن يرتكب خطأ كبيرا وينتهي به الأمر في "مستنقع واشنطن"... مشيرا إلى أن "هذا المستنقع في واشنطن سيحاول توثيق يدي ترامب وقدميه".



وقال: "سيجري التعامل مع ترامب بروح "الإجماع في واشنطن".. ومثل هذا الأمر لا يمكن، ومحفوف بالمخاطر".