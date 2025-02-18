تلفزيون سوريا: الجيش الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة الجنوبي

وحسب "تلفزيون سوريا"، توغلت مجموعة عسكرية من الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء الماضي، في قرية كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث تجولت داخل القرية لمدة ساعتين قبل أن تنسحب.
كما دخلت القوات الإسرائيلية بلدة صيدا الجولان، الواقعة على الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة، فجر الأربعاء، وأقامت حاجزا مؤقتا عمل على توقيف بعض المارة وتفتيشهم، وفق المصدر نفسه.
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