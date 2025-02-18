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تلفزيون سوريا: الجيش الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة الجنوبي

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 18-02-2025 01:16 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد "تلفزيون سوريا" بأن الجيش الإسرائيلي توغل ظهر يوم الاثنين، في بلدة الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي.

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وأشار "تلفزيون سوريا" إلى أن مجموعة من الجيش الإسرائيلي "أجرت عمليات استبيان استخباري خلال دخولها البلدة، بهدف معرفة موقف الأهالي من تلقي مساعدات إسرائيلية إغاثية وطبية وخدمية"، مؤكدا أن "الأهالي رفضوا هذه المساعدات".

وحسب "تلفزيون سوريا"، توغلت مجموعة عسكرية من الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء الماضي، في قرية كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث تجولت داخل القرية لمدة ساعتين قبل أن تنسحب.

كما دخلت القوات الإسرائيلية بلدة صيدا الجولان، الواقعة على الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة، فجر الأربعاء، وأقامت حاجزا مؤقتا عمل على توقيف بعض المارة وتفتيشهم، وفق المصدر نفسه.

 
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