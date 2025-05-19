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تلميحات صادمة من ابن ترامب بعد إعلان مرض بايدن

ترامب تمنى الشفاء لبايدن
ترامب تمنى الشفاء لبايدن
 
الإثنين، 19-05-2025 10:02 ص
الوكيل الإخباري-   وجّه دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأميركي، اتهامات مباشرة إلى السيدة الأولى السابقة جيل بايدن، بـ"التستر" على إصابة الرئيس السابق جو بايدن بنوع عدواني من سرطان البروستاتا.اضافة اعلان


وانتقل ترامب الابن من نشر تمنيات بالشفاء إلى التشكيك في توقيت الإعلان، متسائلًا عبر منصة "إكس":
"كيف تغاضت جيل بايدن عن سرطان من المرحلة الخامسة؟ أم أن هناك عملية تستر جديدة؟"

واستند ترامب جونيور في تساؤلاته إلى رأي الطبيب البارز ستيفن كواي، الذي أشار إلى أن سرطان البروستاتا "يعد من أكثر أنواع السرطان سهولة في الاكتشاف، وأن انتقاله للعظام بهذه الصورة يوحي بتأخر التشخيص".

وكان البيت الأبيض أكد في بيان رسمي أن بايدن (82 عامًا) تم تشخيص إصابته بسرطان متقدم، الجمعة، وأعلنت الأسرة أنها تدرس حاليًا خيارات العلاج.

ورغم الشكوك التي أثارها الابن، نشر الرئيس دونالد ترامب رسالة عبر منصته "تروث سوشال"، عبّر فيها عن تمنياته الصادقة بالشفاء العاجل لبايدن، مؤكدًا حزنه وزوجته ميلانيا لسماع الخبر.

كذلك عبّر الرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل عن تضامنهما مع عائلة بايدن، مشيدين بعزيمته في مواجهة المرض.

وأثارت هذه التطورات جدلًا جديدًا حول الأهلية الصحية لبايدن خلال فترة رئاسته، وسط تقارير إعلامية عن محاولات سابقة للتكتم على تدهور حالته العقلية والجسدية.

وقد تفتح هذه التساؤلات الباب لمزيد من التدقيق في إدارة البيت الأبيض السابقة، لا سيما بعد تقارير عن إخفاء أعراض متقدمة كان بايدن يعانيها خلال العامين الأخيرين من ولايته.

سكاي نيوز
 
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