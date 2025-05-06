تل أبيب: إعلان ترامب وقف إطلاق النار مع الحوثيين مفاجئا

وقبل ساعات، أعلن ترامب أن جماعة الحوثي أبلغت واشنطن أنها لم تعد ترغب في القتال، وطلبت وقف الضربات الجوية مقابل التوقف عن استهداف السفن.
وأكد ترامب أنه يقبل بذلك، مقابل وقف الضربات الجوية الأميركية في اليمن بشكل فوري، رغم عدم التوصل إلى اتفاق رسمي مع جماعة الحوثي.
من جهته، أعلن مسؤول أميركي لقناة الجزيرة أن إسرائيل لم تنسق مع الولايات المتحدة بشأن غاراتها على اليمن، لكنها أبلغت واشنطن مسبقا بذلك.
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