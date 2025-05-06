الثلاثاء 2025-05-06 11:24 م
 

تل أبيب: إعلان ترامب وقف إطلاق النار مع الحوثيين مفاجئا

ترامب
ترامب
 
الثلاثاء، 06-05-2025 08:55 م
الوكيل الإخباري-   نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين في تل أبيب قولهم إنهم فوجئوا بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف إطلاق النار مع الحوثيين.اضافة اعلان


وقبل ساعات، أعلن ترامب أن جماعة الحوثي أبلغت واشنطن أنها لم تعد ترغب في القتال، وطلبت وقف الضربات الجوية مقابل التوقف عن استهداف السفن.

وأكد ترامب أنه يقبل بذلك، مقابل وقف الضربات الجوية الأميركية في اليمن بشكل فوري، رغم عدم التوصل إلى اتفاق رسمي مع جماعة الحوثي.

من جهته، أعلن مسؤول أميركي لقناة الجزيرة أن إسرائيل لم تنسق مع الولايات المتحدة بشأن غاراتها على اليمن، لكنها أبلغت واشنطن مسبقا بذلك.
 
gnews

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