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تل أبيب: الفترة الانتقالية بأميركا قد توفر لنا فرصه لضرب إيران

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل
الأربعاء، 06-11-2024 09:09 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت وكالة بلومبرغ عن مسؤول إسرائيلي وأميركي ان الفترة الانتقالية بالولايات المتحدة قد توفر لإسرائيل فرصة لضرب برنامج إيران النووي.

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وبينت "نستبعد احتمال أن يأمر بايدن بشن هجوم على منشآت إيران النووية بالتنسيق مع إسرائيل".

 
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