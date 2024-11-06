تل أبيب: الفترة الانتقالية بأميركا قد توفر لنا فرصه لضرب إيران

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة بلومبرغ عن مسؤول إسرائيلي وأميركي ان الفترة الانتقالية بالولايات المتحدة قد توفر لإسرائيل فرصة لضرب برنامج إيران النووي.

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