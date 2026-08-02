تل أبيب تتهم ممداني بنشر الكراهية تجاه إسرائيل

وقال هرتسوغ في حديث لقناة "فوكس نيوز"، أمس السبت، إن "ممداني لا يحترم حق إسرائيل في تقرير مصيرها... وهو يروج للكراهية والخطاب المعادي للسامية"، على حد تعبيره.
وزعم أن "ممداني لا يفهم أنه يعرض للخطر حياة مواطنيه وأمنهم ورخاءهم".
واعتبر هرتسوغ أن ذلك "لا يمكن أن يكون مقبولا في نيويورك، وهي مدينة عزيزة على قلوبنا والإسرائيليين وعلي شخصيا".
وجدد هرتسوغ شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقفه الداعم لإسرائيل في العديد من القضايا، وعلى دوره في الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وكان زهران ممداني قد صرح في وقت سابق بأنه يدرس مدى شرعية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زيارته لنيويورك، على خلفية جرائم الحرب وحرب الإبادة على قطاع غزة، علما بأن هناك مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية.
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