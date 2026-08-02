تل أبيب تتهم ممداني بنشر الكراهية تجاه إسرائيل

الوكيل الإخباري- زعم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني ينشر الكراهية تجاه إسرائيل.



وقال هرتسوغ في حديث لقناة "فوكس نيوز"، أمس السبت، إن "ممداني لا يحترم حق إسرائيل في تقرير مصيرها... وهو يروج للكراهية والخطاب المعادي للسامية"، على حد تعبيره.

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وزعم أن "ممداني لا يفهم أنه يعرض للخطر حياة مواطنيه وأمنهم ورخاءهم".



واعتبر هرتسوغ أن ذلك "لا يمكن أن يكون مقبولا في نيويورك، وهي مدينة عزيزة على قلوبنا والإسرائيليين وعلي شخصيا".