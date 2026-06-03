تل أبيب تمنع دخول صرصور إلى إسرائيل

الوكيل الإخباري- منعت هيئة السكان والهجرة الإسرائيلية الناشطة الفلسطينية الأمريكية ليندا صرصور، التي تعمل مستشارة لعمدة نيويورك زهران ممداني، من دخول إسرائيل.



وتم فرض حظر الدخول عليها بناءً على توصية وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية.

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وبرر وزير شؤون الشتات الإسرائيلية أميخاي شكلي القرار قائلا إن الناشطة الفلسطينية الأمريكية ليندا صرصور كانت "إحدى قادة الاحتجاجات الداعمة لحماس في الولايات المتحدة بعد 7 أكتوبر".



وردا على ذلك، أعلنت صرصور أنها منعت من الدخول بسبب دعمها لحقوق الإنسان، واصفة إسرائيل بأنها "نظام فصل عنصري قاتل".