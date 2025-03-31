تمثال رأس ترامب قد ينضم لنصب جبل راشمور التذكاري

الوكيل الإخباري- لم يستبعد وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم نحت صورة الرئيس دونالد ترامب في جبل راشمور.



جاء ذلك وفقا لتصريحات بورغوم لقناة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان الأمريكيون سيرون صورة ترامب على جبل راشمور، حيث تابع: "حسنا، هناك بالتأكيد مكان له على الجبل".



وكما أوضحت الصحفية في سؤالها، فإن الجبل التذكاري يقع تحت سلطة هيئة المتنزهات الوطنية، والتي بدورها تقع تحت سيطرة وزارة الداخلية التي يترأسها بورغوم.

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وكانت النائبة الأمريكية آنا بولينا لونا من الحزب الجمهوري قد اقترحت إضافة تمثال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى النصب التذكاري في جبل راشمور، الذي يضم منحوتات لأربعة رؤساء أمريكيين سابقين.



ونصب جبل راشمور التذكاري هو عبارة ع نقش بارز من الغرانيت يبلغ ارتفاعه 18.6 مترا ويضم صورا لأربعة رؤساء أمريكيين سابقين: جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وتيودور روزفلت وأبراهام لينكولن.

وقد تم إنشاء النصب التذكاري بين عامي 1927 و1941 تحت إشارف النحات غوتزون بورغلوم وتم تخصيصه للذكرى السنوية الـ 150 لتأسيس الولايات المتحدة.

RT