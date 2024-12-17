تمديد وقف إطلاق النار في شمال سوريا حتى نهاية الأسبوع

10:59 م

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الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) حول مدينة منبج في شمال سوريا حتى نهاية هذا الأسبوع. اضافة اعلان





وقال ميلر إن واشنطن توسطت في اتفاق وقف إطلاق نار مبدئي الأسبوع الماضي لكن سريانه انتهى، مضيفا أن واشنطن ترغب في تمديد وقف إطلاق النار لأطول فترة ممكنة.



وتابع: "نواصل الانخراط مع قوات سوريا الديمقراطية وتركيا بشأن مسار للمضي قدما"، مضيفا أنه ليس من مصلحة أي طرف تصاعد الصراع في سوريا.



وأكد ميلر أن واشنطن "تريد أن يرى أي طرف يستغل الوضع غير المستقر الحالي لتعزيز مصالحه الخاصة الضيقة على حساب المصلحة الوطنية السورية الأوسع".