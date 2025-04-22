تمرين مشترك لبحريتي روسيا وبنغلاديش في المحيط الهندي

الوكيل الإخباري- نفذت سفن البحرية الروسية وبحرية بنغلاديش تمرينا بحريا مشتركا في المحيط الهندي، حسبما أفادت دائرة الإعلام التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي في بيان لها اليوم الثلاثاء.



وقال البيان إن أطقم سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ أكملت برنامج زيارة عمل إلى ميناء تشيتاغونغ في جمهورية بنغلاديش الشعبية، اتفق خلالها الجانبان على إجراء تمرين بحري مشترك من نوع PASSEX "تمرين العبور"، وهو تدريب يجرى بين بحريتين لضمان قدرتهما على التواصل والتعاون في أوقات الحرب أو أثناء عمليات الإغاثة الإنسانية.

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وأشار البيان إلى أنه شارك في التدريب من الجانب الروسي كل من الكورفيتين "ريزكي" و"بطل روسيا الدار تسيدينجابوف" وناقلة النفط البحرية المتوسطة "بيتشينغا"، فيما شارك من جانب بحرية بنغلاديش الفرقاطة "عمر فاروق" والكورفيت "بروتوي" وسفينة الدوريات الكبيرة "دورجوي".



وقام أفراد الأطقم بتنفيذ تدريبات على الاتصالات والمناورة التكتيكية المشتركة، بالإضافة إلى نقل أوامر القيادة والتنسيق في حالة الصمت اللاسلكي باستخدام إشارات الأضواء المسائية. كما قاموا بتحسين المهارات العملية في تزويد السفن بالماء والوقود أثناء الحركة من ناقلة النفط البحرية المتوسطة 'بيتشينغا'.



وذكر البيان أنه بعد الانتهاء من تنفيذ مهام التمرين، واصلت السفن الروسية تنفيذ مهامها ضمن الحملة البعيدة.