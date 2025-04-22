تمرين مشترك لبحريتي روسيا وبنغلاديش في المحيط الهندي

وقال البيان إن أطقم سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ أكملت برنامج زيارة عمل إلى ميناء تشيتاغونغ في جمهورية بنغلاديش الشعبية، اتفق خلالها الجانبان على إجراء تمرين بحري مشترك من نوع PASSEX "تمرين العبور"، وهو تدريب يجرى بين بحريتين لضمان قدرتهما على التواصل والتعاون في أوقات الحرب أو أثناء عمليات الإغاثة الإنسانية.
وقام أفراد الأطقم بتنفيذ تدريبات على الاتصالات والمناورة التكتيكية المشتركة، بالإضافة إلى نقل أوامر القيادة والتنسيق في حالة الصمت اللاسلكي باستخدام إشارات الأضواء المسائية. كما قاموا بتحسين المهارات العملية في تزويد السفن بالماء والوقود أثناء الحركة من ناقلة النفط البحرية المتوسطة 'بيتشينغا'.
وذكر البيان أنه بعد الانتهاء من تنفيذ مهام التمرين، واصلت السفن الروسية تنفيذ مهامها ضمن الحملة البعيدة.
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