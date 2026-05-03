الأحد 2026-05-03 09:23 م

تنسيق مصري سوري بشأن التطورات الإقليمية الراهنة

الوكيل الإخباري-   التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني في القاهرة الأحد حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية الراهنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف في بيان إن اللقاء ناقش "التطورات الإقليمية المتسارعة، بما في ذلك مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد واحتواء حالة الاحتقان" في المنطقة.

 
 


