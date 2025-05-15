الخميس 2025-05-15 01:15 م
 

تنظيم القاعدة يضرب مجددًا في بوركينا فاسو ومالي

قوات من بوركينا فاسو خلال عرض عسكري
قوات من بوركينا فاسو خلال عرض عسكري
 
الخميس، 15-05-2025 11:28 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التابعة لتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف موقعًا عسكريًا في إقليم لوروم شمالي بوركينا فاسو، مؤكّدة أنها قتلت فيه 60 جنديًا، بحسب ما أفادت به منظمة "سايت" الاستخبارية الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي.اضافة اعلان


وقالت المنظمة – التي تتابع أنشطة الجماعات الجهادية عبر الإنترنت – إن التنظيم نشر رسائل يومي الاثنين والثلاثاء أعلن فيها مسؤوليته عن 4 هجمات نفّذها في كل من بوركينا فاسو ومالي.

وتُسلّط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجهها دول الساحل الثلاث:

بوركينا فاسو، مالي، والنيجر، في ظل تصاعد التمرّد والهجمات المسلحة.

ولم تصدر السلطات في بوركينا فاسو حتى الآن أي تعليق رسمي على الهجمات الأخيرة، التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الجاري.

الجزيرة
 
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