تنظيم القاعدة يضرب مجددًا في بوركينا فاسو ومالي

وقالت المنظمة – التي تتابع أنشطة الجماعات الجهادية عبر الإنترنت – إن التنظيم نشر رسائل يومي الاثنين والثلاثاء أعلن فيها مسؤوليته عن 4 هجمات نفّذها في كل من بوركينا فاسو ومالي.
وتُسلّط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجهها دول الساحل الثلاث:
بوركينا فاسو، مالي، والنيجر، في ظل تصاعد التمرّد والهجمات المسلحة.
ولم تصدر السلطات في بوركينا فاسو حتى الآن أي تعليق رسمي على الهجمات الأخيرة، التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الجاري.
الجزيرة
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