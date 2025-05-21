تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ الهجوم على السفارة الأذربيجانية بطهران

وكان المهاجم المسلح قد هاجم السفارة الأذربيجانية في الساعة الثامنة من صباح يوم 27 يناير 2023، مما أسفر عن مقتل أحد موظفي السفارة وإصابة اثنين آخرين.
وبحسب تصريحات النائب العام لمحكمة طهران الجنائية، الذي حضر موقع الحادث فور وقوعه، فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن المهاجم تصرّف بدافع شخصي.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم ادّعى أن زوجته قد توجهت إلى السفارة الأذربيجانية في شهر مارس ولم تعد إلى المنزل، معتقدًا أنها موجودة داخل السفارة وتتجنب مقابلته، مما دفعه لتنفيذ الهجوم باستخدام سلاح كلاشنكوف كان قد جهزه مسبقًا.
وبعد اكتمال التحقيقات، طالبت نيابة طهران بأقصى العقوبات بحق المتهم بتهم تتضمن: القتل العمد لمواطن أذربيجاني داخل مقر السفارة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة (كلاشنكوف ومسدس)، والإخلال بالأمن العام.
وصدر الحكم القضائي بإعدام الجاني بعد سلسلة جلسات محاكمة حضرها المتهم ومحاموه، ثم رُفع الحكم إلى المحكمة العليا للمصادقة عليه.
وقد نُفّذ حكم الإعدام صباح اليوم بعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم.
ويُذكر أن هذا الحادث قد أثار توترًا في العلاقات الإيرانية الأذربيجانية في حينه، حيث استدعت أذربيجان السفير الإيراني للاحتجاج على الحادث.
روسيا اليوم
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