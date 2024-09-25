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تهديدات إيرانية باغتيال ترامب .. وإيران ترفض التعليق

المرشح الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
المرشح الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
الأربعاء، 25-09-2024 08:04 ص
الوكيل الإخباري-  قالت حملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن مسؤولين في المخابرات الوطنية قدموا له إفادة، أمس الثلاثاء، عن تهديدات إيرانية لاغتياله.اضافة اعلان


وذكرت الحملة، في بيان: “أطلع مكتب مدير المخابرات الوطنية الرئيس ترامب، في وقت سابق اليوم، على تهديدات حقيقية ومحددة من إيران لاغتياله، في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة”.

وقالت الحملة إن مسؤولي المخابرات أوضحوا أن التهديدات الإيرانية “تصاعدت في الأشهر القليلة الماضية”، وأن مسؤولي الحكومة الأمريكية يعملون على حماية ترامب وضمان عدم تأثر الانتخابات.

ولم ترد البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق.

وأقرّ متحدث باسم مكتب مدير المخابرات الوطنية بتقديم إفادة، أمس الثلاثاء، لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل.

سكاي نيوز
 
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