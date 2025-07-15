تهديد أمني في محيط البيت الأبيض.. وإغلاق الحديقة الأمامية

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام أن الخدمة السرية الأمريكية أغلقت الحديقة الأمامية للبيت الأبيض وطلبت من الصحفيين الدخول لقاعة المؤتمرات الصحفية.



وبسبب هذه الإجراءات فإن البيت الأبيض في حالة إغلاق بسبب ما يبدو تهديدا أمنيا.



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وذكرت أنه لم يتم إبلاغ الصحفيين عن نوع الحادث الذي تتم الاستجابة له.