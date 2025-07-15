الثلاثاء 2025-07-15 07:59 م
 

تهديد أمني في محيط البيت الأبيض.. وإغلاق الحديقة الأمامية

ا
جانب من الحضور الصحفي في البيت الأبيض
 
الثلاثاء، 15-07-2025 07:03 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام أن الخدمة السرية الأمريكية أغلقت الحديقة الأمامية للبيت الأبيض وطلبت من الصحفيين الدخول لقاعة المؤتمرات الصحفية.

وبسبب هذه الإجراءات فإن البيت الأبيض في حالة إغلاق بسبب ما يبدو تهديدا أمنيا.

اضافة اعلان

 

وذكرت أنه لم يتم إبلاغ الصحفيين عن نوع الحادث الذي تتم الاستجابة له.


وقال بعض الصحفيين إنهم رأوا شخصا يرمي شيئا من خلف سياج البيت الأبيض.

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بحيرة القرعون الاصطناعية في البقاع اللبناني

عربي ودولي لبنان في مواجهة عطش غير مسبوق .. أسوأ جفاف يضرب البلاد منذ عقود

ب

عربي ودولي استطلاع رأي: أكثر من نصف الأمريكيين لا يؤيدون أداء ترامب

مشهد عام للعاصمة عمّان

اقتصاد محلي إيرادات الأردن تتجاوز 4 مليارات دينار في 5 أشهر.. والمالية تتوقع تراجع الدين العام

ا

أخبار محلية الاتحاد الوطني الأردني يبحث ملفات التعليم والمطالب الشعبية في اجتماع مكتبه السياسي

ل

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حزمة العقوبات الـ 18 ضد روسيا

فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء

منوعات فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء

ل

أخبار محلية شخصيات فلسطينية تثمن موقف الملك في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بفلسطين

ل

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز النمو الدولي



 
 





الأكثر مشاهدة