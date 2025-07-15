تهديد أمني في محيط البيت الأبيض.. وإغلاق الحديقة الأمامية

وبسبب هذه الإجراءات فإن البيت الأبيض في حالة إغلاق بسبب ما يبدو تهديدا أمنيا.
وقال بعض الصحفيين إنهم رأوا شخصا يرمي شيئا من خلف سياج البيت الأبيض.
RT
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حزمة العقوبات الـ 18 ضد روسيا
-
دمشق تمنع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى سوريا
-
12 شهيدا و 8 إصابات في غارات إسرائيلية على لبنان
-
سانا: غارات للطيران الإسرائيلي تستهدف أطراف مدينة إزرع بريف درعا
-
لافروف: نريد أن نفهم ماذا وراء كلام ترامب عن مهلة الـ 50 يوما
-
حكومة الاحتلال توعز للجيش باستهداف القوات السورية في السويداء فورا
-
وزير الدفاع السوري: نعلن وقفا تاما لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء المدينة
-
غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني