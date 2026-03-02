الإثنين 2026-03-02 11:30 ص

تهديد مباشر من الاستخبارات الإيرانية لترامب وعائلته

الإثنين، 02-03-2026 11:13 ص
الوكيل الإخباري-  وجهت الاستخبارات الإيرانية تحذيرًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته.اضافة اعلان


وعبر حساب جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، نشر صورة للرئيس الأمريكي وعائلته وهم يقفون على أرض ملعب غولف، وفوقهم يظهر ظل طائرة مسيرة وعبارة: "حيثما لا تتوقع ذلك، ستجدنا قريبين منك...".

وكتب في المنشور باللغة الفارسية: "هذه المرة كل شيء مختلف".

وكان ترامب قال في مقابلة، تعليقًا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي: "سبقته قبل أن يسبقني.

حاولوا مرتين، لكنني وصلت إليه أولًا".

وبدا أنه يشير إلى عدد من المحاولات التي أفادت تقارير بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية نفذتها لاستهدافه، وآخرها خلال حملته الانتخابية عام 2024.

وعندما سُئل عمن يراه الآن مرشحًا لقيادة إيران بعد مقتل خامنئي، قال ترامب إن جميع من كان يفكر فيهم قد قُتلوا بالفعل، مضيفًا أن الهجوم كان ناجحًا إلى درجة أنه قضى على معظم المرشحين.

وأوضح: "لن يكون أي ممن كنا نفكر بهم لأنهم جميعًا ماتوا. صاحب المركز الثاني أو الثالث مات أيضًا".

روسيا اليوم
 
 


