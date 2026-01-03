تهريب مخدرات وإرهاب.. وزيرة العدل الأميركية تكشف تهم مادورو

وكتبت بام بوندي في منشور عبر "أكس": "تم توجيه الاتهام إلى نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في نيويورك"، مشيرة إلى أن التهم تشمل التآمر في مجال الإرهاب المرتبط بالمخدرات، وحيازة أسلحة وأجهزة متفجرة، ضد الولايات المتحدة.
جاء ذلك، بعدما كشف السيناتور الجمهوري الأميركي مايك لي، اليوم السبت، أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغه بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد اعتُقل على يد قوات أميركية، تمهيداً لمحاكمته بتهم جنائية في الولايات المتحدة.
وكتب لي على منصة "إكس" بعد مكالمة مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن أن الأخير أبلغه بأن القوات الأميركية اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمحاكمته بتهم جنائية في الولايات المتحدة.
كما أضاف: "روبيو يتوقع عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى في فنزويلا الآن بعد أن أصبح مادورو رهن الاحتجاز الأميركي".
وهزت عدة انفجارات العاصمة الفنزويلية كاراكاس وغيرها من المناطق، ليعلن بعدها ترامب أن بلاده "نفّذت ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها".
كما أضاف ترامب في منشور على حسابه في تروث سوشيال" اليوم السبت أنه ألقي القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مع زوجته وتم نقلهما جواً خارج البلاد".
