تهمة جديدة تلاحق مهاجم عشاء ترامب

وتُضاف هذه التهمة الرابعة، وهي الاعتداء على عميل فيدرالي بسلاح فتاك، إلى تهمة محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة، وتهمتين أخريين تتعلقان بالأسلحة.
وأثبت التحقيق أن كرية رصاص ناتجة عن خرطوشة خردق مستخدمة في بندقية ضخ، تعود لكول آلن (31 عامًا)، استقرت في السترة الواقية من الرصاص لأحد عملاء الخدمة السرية، وفق ما ذكرته المدعية الفيدرالية للعاصمة، جانين بيرو.
وأُطلقت عدة رصاصات قبل أن تتم السيطرة على كول آلن وتوقيفه، بعدما حاول اختراق نقطة تفتيش أمنية عند مدخل الفندق، حيث كان يُقام العشاء في 25 أبريل.
