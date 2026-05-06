الأربعاء 2026-05-06 11:02 ص

تهمة جديدة تلاحق مهاجم عشاء ترامب

تهمة جديدة تلاحق مهاجم عشاء ترامب
تهمة جديدة تلاحق مهاجم عشاء ترامب
 
الأربعاء، 06-05-2026 09:39 ص
الوكيل الإخباري-   يواجه الرجل المشتبه به في مهاجمة عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، الذي حضره دونالد ترامب الشهر الماضي، تهمة إضافية تتعلق بإطلاق النار على عميل فيدرالي أميركي، وفقًا للائحة الاتهام المعدلة التي صدرت الثلاثاء.اضافة اعلان


وتُضاف هذه التهمة الرابعة، وهي الاعتداء على عميل فيدرالي بسلاح فتاك، إلى تهمة محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة، وتهمتين أخريين تتعلقان بالأسلحة.

وأثبت التحقيق أن كرية رصاص ناتجة عن خرطوشة خردق مستخدمة في بندقية ضخ، تعود لكول آلن (31 عامًا)، استقرت في السترة الواقية من الرصاص لأحد عملاء الخدمة السرية، وفق ما ذكرته المدعية الفيدرالية للعاصمة، جانين بيرو.

وأُطلقت عدة رصاصات قبل أن تتم السيطرة على كول آلن وتوقيفه، بعدما حاول اختراق نقطة تفتيش أمنية عند مدخل الفندق، حيث كان يُقام العشاء في 25 أبريل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ي

أخبار محلية البترا تتجه لإنشاء منطقة للصناعات الخفيفة ضمن خطة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار

هجوم في هرمز يصيب بحارة سفينة "سان أنطونيو" التابعة لشركة فرنسية

عربي ودولي هجوم في هرمز يصيب بحارة سفينة "سان أنطونيو" التابعة لشركة فرنسية

بالصورة... إلقاء القبض على ممثل سوريّ شهير

فن ومشاهير إلقاء القبض على ممثل سوريّ شهير - صورة

الجمارك الأردنية تصدر بلاغ لتنظيم رد الرسوم الموحدة للطرود البريدية

أخبار محلية الجمارك الأردنية تصدر بلاغ لتنظيم رد الرسوم الموحدة للطرود البريدية

يُعدّ الملح من المكونات الأساسية في حياتنا اليومية، فلا يكاد يخلو منه أي طعام. وبين فوائده ومخاطره، تبقى الكمية المستهلكة هي العامل الأهم في تحديد تأثيره على الصحة. من جهة الفوائد، يحتوي الملح على الص

طب وصحة كيف يؤثر الملح على الجسم؟

أكاديمي شرعي: الانتحار من الكبائر ولا يجوز تكفير المنتحر

خاص بالوكيل أكاديمي شرعي: الانتحار من الكبائر ولا يجوز تكفير المنتحر

أول إطلالة لزوجة الراحل هاني شاكر بعد وفاته.. وقواعد لحضور الصحافيين جنازته اليوم

فن ومشاهير أول ظهور لزوجة هاني شاكر بعد وفاته - صورة

صحة العاصمة: بطء في نظام "حكيم" بمركز صحي جبل النزهة وتوضيح بشأن أدوية الضغط

خاص بالوكيل صحة العاصمة: بطء في نظام "حكيم" بمركز صحي جبل النزهة وتوضيح بشأن أدوية الضغط



 
 






الأكثر مشاهدة

 